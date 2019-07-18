التعرف على هوية الجثث الخمس التي عثر عليها قرب مقبرة الهواري

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 18 يوليو 2019, 07:26 مساء
مستشفى الجلاء في بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

سلم متطوعو جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي ومركز شرطة القوارشة خمس جثث عثر عليها قرب باب مقبرة الهواري أمس الأربعاء إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فيما أكد مصدر التعرف على هوية الجثامين.

وحصلت «بوابة الوسط» على أسماء القتلى وهم: طارق فرج القطعاني وأسامة فرج القطعاني، عبدالقادر عمر العوامي، ومحمد حسن كبلان، ومسعود سالم عبدالله الترهوني، دون معرفة تفاصيل إضافية عنهم، سوى أنهم قتلوا رميا بالرصاص.

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وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن «الجثث وجدت على مسافة قريبة من باب مقبرة الهواري وعليها آثار إطلاق نار»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات، وأن الجثث جرى نقلها إلى المستشفى.

ولم تصدر أي جهة رسمية في المدينة حتى الآن أي بيان بشأن الحادث.

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