شركة البريقة توفر محطات وقود متنقلة في طرابلس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 18 يوليو 2019, 06:35 مساء
محطة وقود متنقلة تابعة لشركة البريقة. (شركة البريقة)

أعلن مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، أحمد المسلاتي، اليوم الخميس توفير محطات وقود متنقلة من قبل الشركة لتزويد المواطنين بالوقود بشكل مباشر لحل أزمة الازدحام بالمحطات في العاصمة طرابلس.

وقال المسلاتي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن شركة البريقة لتسويق النفط وضعت مبدئيا شاحنتي وقود لتوزيعها بشكل مباشر على المواطنين ووضعها تحت تصرفهم، الأولى بمقر كلية البنات سابقا، والثانية أمام مصلحة الجمارك بالقرب من ميناء الشعاب.

وأوضح المسلاتي أن المحطات عبارة عن صهاريج متنقلة موزعة على عدد من المواقع التي تم اختيارها بعناية بناء على الازدحام السكاني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، التي ستقوم بدورها بتأمين عمليات البيع وتنظيمها، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المواقع فور تحديدها.

وطمأن مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز المواطنين بشأن توافر الوقود بكميات تكفي لسد احتياجاتهم، داعيا إياهم إلى عدم الازدحام أمام المحطات.

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