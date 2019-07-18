بلدية بنغازي تشرع في استبدال خطوط مياه الشرب لعدة مناطق غرب المدينة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 18 يوليو 2019, 06:07 مساء
أعمال استبدال خطوط المياة لمناطق غرب بنغازي. (الإنترنت)

شرعت بلدية بنغازي في تنفيذ مشروع استبدال خط مياه الشرب قطر 110 مم بمناطق (النجاجرة وورد وبوالطيفة وبوفاخرة) الواقعة غرب المدينة.

وقال مدير مكتب المشروعات بالبلدية، المهندس أسامة مصطفى الكزة، في تصريح نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك» إن مناطق (النجاجرة وورد وبوالطيفة وبوفاخرة) تعاني نقصا في وصول مياه الشرب لها، وإن المشروع يهدف إلى حل هذه الإشكالية بشكل نهائي، وإن العمل في المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المحدد.

وتعاقدت بلدية بنغازي على تنفيذ عدد من المشاريع لتأهيل شبكات مياه الشرب، منها مشروع تزويد الجزء الشرقي من المدينة بمياه مشروع النهر الصناعي بهدف تغذية مناطق شبنة والسلاوي بالكامل، ومد خط المياه قاريونس قنفودة وامتداد شارع السودان في اتجاه مقر الشرطة العسكرية وخطوط مياه بمنطقة المستشفى العسكري مع وصلات المنازل وحفر وتجهيز آبار وخط مياه بمنطقة دار العريبات وبمنطقة السيدة عائشة واستبدال خطوط بمنطقة الرحبة والوحيشي، إضافة إلى أنه جار التعاقد على صيانة آبار مياه بنينا.

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