«داخلية الوفاق» تعلن تشكيل لجان فرعية لتحديد إجراءات جلب العمالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 06:02 مساء
اجتماع مندوبي الوزرات لمناقشة إجراءات استجلاب العمالة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن مسؤولين من الوزارة ومندوبين عن الوزارات والأجهزة والإدارات والمصالح المختصة بحكومة الوفاق اتفقوا خلال اجتماع اليوم الخميس، على تشكيل لجان فرعية لوضع الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وتخفيف القيود لجلب العمالة وفق احتياجات السوق الليبية.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسوك» أن اجتماعا عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة في طرابلس برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غربية، وعدد من مندوبي الوزارات والأجهزة والمصالح والإدارات بحكومة الوفاق الوطني ناقش مسألة تنظيم استجلاب العمالة الوافدة بسوق العمل الليبية.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع خصص لمناقشة «وضع آلية لاستجلاب العمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية»، و«تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية لوضع الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وتخفيف القيود لجلب هذه العمالة، وفق احتياجات سوق العمل الليبية وتقنينها وفق الإجراءات القانونية بما يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة والخروج بنتائج لعرضها على وزير الداخلية ووزير العمل والتأهيل».

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وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الاجتماع جاء بناء على الاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضيين بين المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، والمفوض بوزارة العمل والتأهيل المهدي الأمين الورضمي، واللذين ناقشا خلاله مسألة تنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل الليبية.

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