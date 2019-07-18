تعويضات عائلة حنا: وفد ليبي يغادر القاهرة دون اتفاق على إجراءات محددة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 04:24 مساء
رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي. (أرشيفية: الإنترنت)

اختتم وفد ليبي رفيع المستوى زيارة إلى القاهرة هذا الأسبوع أجرى خلالها لقاءات مع مسؤولين مصريين، لاستبيان ملابسات صدور حكم قضائي من المحاكم المصرية ضد الدولة الليبية لصالح ورثة حنا حبيب كامل.

وتكون الوفد من وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، والقائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود، ورئيس إدارة القضايا خليفة الجهيمي.

وخلال الزيارة التقى لملوم نظيره المصري المستشار محمد حسام عبدالرحيم برفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما أجرى الوفد لقاءً مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، والقائم بأعمال النائب العام. وقال مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط» إن «اللقاءات لم تتعد أجواء المجاملة»، مشيرًا إلى أنه «لم يكن هناك أي اتفاق على إجراءات محددة».

اقرأ أيضًا: «التعويضات».. باب خلفي لاستنزاف الاستثمارات الليبية بالخارج

يأتي ذلك قبل جلسة محكمة النقض المقررة في 27 من أغسطس المقبل للنظر في حكم أصدرته محكمة جنوب القاهرة في أكتوبر من العام الماضي، بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار على خلفية تأميم 200 هكتار بطريق السواني طرابلس في العام 1970.

يشار إلى أن قيمة التعويض تم نقلها من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها.

وتستند مذكرة النقض الليبية إلى عدم اختصاص القضاء المصري بالنظر في قضية وقعت داخل الأراضي الليبية، مستعينة بأحكام سابقة لمحكمة استئناف أسيوط والنقض في العامين 1980 و1996 بعدم الاختصاص بالنظر في هذه القضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل سعد فرج بن عمران
ثقافة وفن
منبر المرأة الليبية للسلام يستذكر اغتيال فريحة البركاوي
ليبيا
«مراسلون بلا حدود» تدعو «الموقتة» إلى احترام حق المواطنين في الإعلام بعد منعها ...
ليبيا
«النهر الصناعي»: اقتحام حقول الآبار وقطع الكهرباء وإيقاف ضخ المياه
ليبيا
بريطانيا تتسلم شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017 من ليبيا
ليبيا
«فرسان المتوسط» على ساحل المحيط الأطلسي
رياضة محلية
خبراء فرنسيون يلتقون رواد أعمال شباب لمناقشة احتياجات العمل في ليبيا
ليبيا
إيرادات النفط تهبط 25% إلى 1.7 مليار دولار في يونيو بسبب انقطاع الكهرباء
ليبيا
«الموارد المائية» تتوقع تأخر وصول مياه الحقل الشرقي لطرابلس
ليبيا
صالح الأبيض يجري عملية الكلى بالصين ويبعث برسالة لمحبيه
ثقافة وفن
إيران تكشف مصير ناقلة النفط «المحتجزة» في مضيق هرمز
دولى
إيطاليا: ضبط أسلحة متطورة وصاروخًا يملكه الجيش القطري بحوزة جماعة يمينية متطرفة ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على ترتيب ليبيا في «مؤشر سرعة الإنترنت»