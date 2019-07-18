كاجمان يتعهد بالتدخل لحل مشكلة المستحقات المالية للمسعفين

اجتماع كاجمان مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ. (إدارة التواصل والإعلام)

أبدى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالسلام كاجمان، استعداده للتواصل مع الجهات ذات الاختصاص لصرف المستحقات المالية للسائقين والمسعفين الذين تعاقد معهم جهاز الإسعاف والطوارئ خلال العام 2018، في أقرب وقت ممكن.

وخلال اجتماع مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، مصطفى كريمة، اليوم الخميس بحث كاجمان الصعوبات التي تواجه الجهاز، لتأدية عمله لإخلاء الجرحى من ميادين الاشتباكات، في ظل الحرب التي تشن على العاصمة.

كما بحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الاطمئنان على المسعفين الذين أصيبوا أثناء تأدية عملهم، وأوضاعهم في المصحات داخل وخارج البلاد.

وتعرض سائقو سيارات الإسعاف والمسعفين إلى «إصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والحرجة أثناء نقل الجرحى، بسبب قذائف عشوائية أو إصابات مباشرة أو حدوث انفجارات أو حوادث طرق أو أثناء تنفيذهم عمليات الإخلاء»، وفق وزارة الصحة بحكومة الوفاق.