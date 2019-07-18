الدولار يعاود الانخفاض في السوق الموازية

هبط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الأميركي في السوق الموازية بعد موجة ارتفاع سجلها هذا الأسبوع.

وانخفضت العملة الأميركية إلى 4.53 دينارات مقارنة بـ4.56 دنانير أمس بفارق 3 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع سعر صرف اليورو على نحو طفيف بفارق قرش واحد، مسجلًا 5.05 دينارات، مقابل 5.06 دينارات أمس، فيما خسر الجنيه الإسترليني قرشين اثنين مسجلًا 5.60 دينارات، مقارنة بـ5.62 دنانــير أمس.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.79 دينار، كما بقي الدينار التونسي عند سعر 1.57 دينار ليبي.