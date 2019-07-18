الحهيناوي لأعضاء الكونغرس: تداعيات الوضع الليبي خطيرة على جيرانها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 18 يوليو 2019, 02:11 مساء
وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، (الإنترنت: أرشيفية)

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، خلال لقائه بأعضاء من الكونغرس الأمريكي، إن تداعيات الأزمة الليبية «خطيرة» على دول الجوار، مطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لوضع حد للأزمة.

وتبادل الجهيناوي خلال زيارته أميركا، وجهات النظر مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حول تطورات الوضعين الإقليمي والدولي، خاصة الأزمة في ليبيا، وضرورة وقف إطلاق النار، واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وحسب وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، الخميس، فقد دعا الوزير إلى «أهمية اضطلاع المجموعة الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بدور أكثر فعالية من أجل إنهاء الصراع في ليبيا، ووضع حد لتداعياته الخطيرة على دول الجوار والمنطقة عمومًا».

وكان وزير الخارجية التونسي أمس الأربعاء طالب نظيره الأمريكي مايك بومبيو بالضغط أكثر على أطراف الصراع في ليبيا بهدف دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات مجددًا.

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