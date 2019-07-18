ميناء بنغازي يستقبل سفينة محمّلة بمواد غذائية ومعدات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 01:14 مساء
سفينة الحاويات «أماندا أف» ترسو على أحد أرصفة ميناء بنغازي، 18 يوليو 2019، (ميناء بنغازي)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الخميس، سفينة نقل الحاويات «أماندا أف»، وعلى متنها 167 حاوية تحتوي على مواد غذائية ومعدات طبية وبضائع أخرى.

وتضمنت الحمولة نحو 41 ألف كرتونة طماطم معلبة، و24 ألف عبوة مكرونة، ومواد غذائية مختلفة وشاشات مرئية ومعدات طبية، وفق بيان للميناء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشملت أيضًا قطع غيار سيارات وأسمنت ومواد صناعية متنوعة وعدد 252 سيارة مستعملة استيراد أمريكي.

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