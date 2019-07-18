«صحة الوفاق» تعلن توقف العلاج في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 12:41 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، توقف العلاج في الخارج بشكل كامل، على خلفية استقالة رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بالخارج.

وقدم رئيس وأعضاء اللجنة استقالاتهم، احتجاجًا على امتناع المصرف المركزي عن إحالة مخصصات المرضى في ألمانيا وتونس، وفق بيان «صحة الوفاق».

وأوضحت اللجنة، أنه بعد اكتمال الإجراءات، وموافقة كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية، امتنع المصرف عن التنفيذ، متهمة إياه بـ«التدخل في اختصاصات الوزارة، والفساد الإداري نتيجة تجاوزه اختصاصاته».

وأشارت اللجنة إلى تنظيم ملف العلاج بطريقة علمية مبنية على إحصاءات فنية وبنظام الأرشفة الإلكترونية يطبق لأول مرة منذ 5 سنوات.

وقدمت اللجنة اعتذارًا إلى الشعب الليبي بسبب «تعنت بعض الجهات»، حسب وصفها، داعية المرضى الموفدين إلى الخارج، خاصة في ألمانيا وتونس، إلى العودة للوطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي»: اقتحام حقول الآبار وقطع الكهرباء وإيقاف ضخ المياه
ليبيا
بريطانيا تتسلم شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017 من ليبيا
ليبيا
«فرسان المتوسط» على ساحل المحيط الأطلسي
رياضة محلية
خبراء فرنسيون يلتقون رواد أعمال شباب لمناقشة احتياجات العمل في ليبيا
ليبيا
إيرادات النفط تهبط 25% إلى 1.7 مليار دولار في يونيو بسبب انقطاع الكهرباء
ليبيا
«الموارد المائية» تتوقع تأخر وصول مياه الحقل الشرقي لطرابلس
ليبيا
صالح الأبيض يجري عملية الكلى بالصين ويبعث برسالة لمحبيه
ثقافة وفن
إيران تكشف مصير ناقلة النفط «المحتجزة» في مضيق هرمز
دولى
إيطاليا: ضبط أسلحة متطورة وصاروخًا يملكه الجيش القطري بحوزة جماعة يمينية متطرفة ...
دولى
بيان سداسي يدعو لوقف القتال ورفض الحل العسكري والعودة للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
وكالة أميركية تتوقع استقرار مستوى إنتاج ليبيا من النفط حتى 2020
ليبيا
المركزي: 5 مليارات دينار فائض انفاق و11 مليار دينار رسوم النقد الأجنبي في النصف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على ترتيب ليبيا في «مؤشر سرعة الإنترنت»