حريق يلتهم مخازن شركة هاتف ليبيا في أبوسليم

حريق يلتهم كوابل في مخازن شركة هاتف ليبيا، 17 يوليو 2019، (هاتف ليبيا)

نشب حريق ضخم في مخازن شركة هاتف ليبيا في أبو سليم بالعاصمة طرابلس، مساء أمس الأربعاء، ما أسفر عن تلفيات كبيرة.

وأوضحت الشركة أن الحريق أتى على كوابل الألياف البصرية الخاصة بالمشاريع المتعاقد عليها لتحسين الخدمة، وفق بيان على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حريق يلتهم كوابل في مخازن شركة هاتف ليبيا، 17 يوليو 2019، (هاتف ليبيا)

الحريق استمر حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس 18 يوليو 2019