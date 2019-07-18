تفجير مخلفات الحرب في الجميل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 11:15 صباحا
أعمال تفجير مخلفات الحرب في الجميل، 18 يوليو 2019، (داخلية الوفاق)

قام أعضاء قسم السلامة الوطنية الجميل، اليوم الخميس، بتفجير مخلفات الحرب في المنطقة (جنوب زوارة).

وتعاون معهم أعضاء إدارة المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية، وفي حضور كافة الأجهزة الأمنية والمجلس البلدي بالمنطقة، وفق بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأكدت الوزارة، إنها ستواصل جهودها من أجل التخلص من مخلفات الحرب.

وتعاني الكثير من المدن من أزمة انتشار الألغام ومخلفات الحرب، إذ عقد اجتماع قبل أربعة أيام في المجلس البلدي سرت، لبدء تنفيذ برنامج التخلص منها في المدينة، والذي تنفذه شركتان بريطانية ودنماركية.

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