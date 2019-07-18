المجلس الرئاسي: ميليشات في بنغازي قامت بخطف النائبة سهام سرقيوة

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن «ميليشات في بنغازي قامت بخطف النائبة سهام سرقيوة»، مشيراً إلى أن هذا «نتاج طبيعي لغياب القانون وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحاكم العسكري».

وأعرب المجلس الرئاسي في بيان أصدره ليل الأربعاء عن «بالغ قلقه لما وقع من خطف لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة واعتداء على زوجها واقتيادها إلى جهة مجهولة».

وطالب المجلس الرئاسي «البعثة الأممية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع للإفراج عن السيدة المختطفة سهام سرقيوة».

وانقطع الاتصال بعضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوه بعد ساعات من وصولها إلى المدينة، بحسب ما أكدته عدة مصادر اليوم الأربعاء.

وأفاد نواب خلال حديثهم إلى «بوابة الوسط» بأن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى اختفاء النائبة سهام سرقيوه بعد اعتراضها من قبل مسلحين، وأن زوجها الذي كان يرافقها تعرض لاعتداء وأُصيب بإطلاق رصاص في ساقه، كما أُصيب في إحدى عينيه، بينما لم تعرف هوية الجهة التي قامت بالاعتداء ولا المكان الذي اُقتديت إليه النائبة.

كان آخر ظهور لعضوة مجلس النواب سهام سرقيوه، في مداخلة عبر برنامج «الحدث» الذي يقدمه الإعلامي أحمد القماطي عبر قناة «ليبيا الحدث» بعد مشاركتها مع عدد من زملائها النواب في اجتماعات القاهرة التي استضافت خلالها اللجنة المصرية المعنية بليبيا أعضاء من مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري.

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وخلال المداخلة لاحظ المذيع ما اعتبره وصف النائبة سهام سرقيوه «أعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش بالمتشددين» قبل أن ينقطع الاتصال.