إحباط تهريب 7 قناطير من الكبدة المجمدة بمنفذ أمساعد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 17 يوليو 2019, 10:18 مساء
منفذ إمساعد البري. (الإنترنت)

تمكنت الكتيبة «501 استطلاع» التابعة لمنطقة طبرق العسكرية والمتمركزة بمنفذ إمساعد البري من ضبط وإحباط تهريب كمية تقدر بسبعة قناطير من الكبدة المجمدة.

وقال مصدر من الكتيبة «501 استطلاع» لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن عناصر الكتيبة «ألقوا القبض على أحد المهربين حاول تهريب كمية من الكبدة المجمدة الفاسدة من منفذ السلوم إلى منفذ إمساعد وتقدر الكمية بحوالى سبعة قناطير».

وأضاف المصدر أن الكمية المضبوطة «جرى إعدامها على الفور بحضور كافة الجهات المسؤولة» مؤكدًا أنه «لو دخلت للمدينة وتوزعت في المطاعم لكانت كارثة سرطانية كبيرة».

ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية المخولة «لبسط الأمن وفرضه بالقوة والتصدي لكافة عمليات التهريب بأنواعها بمنفذ إمساعد البري» عند الحدود الشرقية مع مصر.

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