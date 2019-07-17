مؤسسة النفط تحقق في انفجار جسم مشبوه بمصفاة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 09:26 مساء

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا طارئًا بمقر شركة الزاوية لتكرير النفط، عقب انفجار جسم مشبوه بالمكاتب المخصصة للفريق المكلف الإشراف على المرحلة الثانية من مشروع تطوير المصفاة أول من أمس الإثنين.

ووفق بيان للمؤسسة اليوم، تم فتح تحقيق رسمي في حادث الانفجار، خلال الاجتماع الذي ضم إدارة الأمن الصناعي بالمؤسسة الوطنية للنفط وإدارتي شركة الزاوية لتكرير النفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية، كما حضر الاجتماع مسؤولون من جهاز حرس المنشآت النفطية وجهاز الأمن والمجلس البلدي.

واتفق الحضور على وضع تدابير لتحسين الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة، وتحديث البروتوكولات الخاصة بالمراقبة والتكنولوجيا والاتصالات.

وعبرت المؤسسة عن «ارتياحها لعدم إصابة أي من موظفيها خلال الانفجار»، كما دانت «محاولات ترهيب عمال قطاع النفط وتعريض حياتهم للخطر»، مؤكدة أنها ستلجأ لكافة الوسائل القانونية المتاحة لمقاضاة كل مَن يقف وراء هذا الهجوم المشين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الموارد المائية» تتوقع تأخر وصول مياه الحقل الشرقي لطرابلس
ليبيا
صالح الأبيض يجري عملية الكلى بالصين ويبعث برسالة لمحبيه
ثقافة وفن
إيران تكشف مصير ناقلة النفط «المحتجزة» في مضيق هرمز
دولى
إيطاليا: ضبط أسلحة متطورة وصاروخًا يملكه الجيش القطري بحوزة جماعة يمينية متطرفة ...
دولى
بيان سداسي يدعو لوقف القتال ورفض الحل العسكري والعودة للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
وكالة أميركية تتوقع استقرار مستوى إنتاج ليبيا من النفط حتى 2020
ليبيا
المركزي: 5 مليارات دينار فائض انفاق و11 مليار دينار رسوم النقد الأجنبي في النصف ...
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
وزير دفاع النيجر يكشف سبب نقل فرنسا قاعدة عسكرية تقع قرب حدود ليبيا
ليبيا
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوكايين في علب مسحوق الغسيل