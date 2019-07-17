الجهيناوي لـ«بومبيو»: واشنطن بإمكانها الضغط أكثر على الليبيين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 17 يوليو 2019, 08:40 مساء
بومبيو يصافح الجهيناوي خلال لقائهما في نيويورك. (حساب بومبيو على تويتر)

طالب وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، واشنطن بالضغط أكثر على أطراف الصراع في ليبيا بهدف دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات مجددًا.

وأكد الجهيناوي، على هامش أشغال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي التونسي - الأميركي بنيويورك، في مقابلة مع قناة «الحرة» اليوم الأربعاء، أن موضوع ليبيا كان قضية أساسية في حديثه مع وزير الخارجية مايك بومبيو ليكشف عن «دعوته الأصدقاء الأميركان لأن يكون لهم دور أكثر إيجابية وأكثر بروزًا للمساعدة على إيجاد حل سلمي توافقي يمكِّن الليبيين من الخروج من الأزمة».

ولم ينفِ الجهيناوي قيام (الأميركيين) بهذا الدور «لكنهم كدولة مهمة على الساحة الدولية يمكنهم أن يقوموا بما هو أكثر حتى تسترجع ليبيا مكانتها، ويشجعوا الحوار بين كل الأطراف، لأنه لا حل عسكريًّا في ليبيا، والحل الوحيد سياسي توافقي بين جميع الليبيين» وفق تعبيره.

وأكد وزير الخارجية التونسي الذي التقى نظيره الأميركي بنيويورك في إطار «الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي التونسي - الأميركي» أن أمن واستقرار ليبيا «مهم جدًّا» لتونس باعتبارها «دولة شقيقة وجارة».

وأكد الوزيران أهمية العمل على عودة الاستقرار في ليبيا، والحاجة إلى مزيد من دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، حتى يتسنى إيجاد حل سياسي شامل وتوافقي في ليبيا وفقًا لخطة العمل الأممية.

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