ليبيا المساهم الـ71 في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 08:29 مساء
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. (أرشيفية: الإنترنت)

أصبحت ليبيا الدولة الـ71 المساهمة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعد قبول انضمامها لعضوية البنك، اليوم الأربعاء، ما يؤهلها لتصبح بلدًا يستثمر فيه البنك ويدعم إجراء إصلاحات داخلية.

وقال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السير سوما تشاكرابارتي، إن ليبيا أصبحت رسميًّا الدولة الواحد والسبعين المساهم في مؤسسته، مبديًا «تطلعه إلى تعاون ناجح في المستقبل».

وفي الوقت الذي تمر فيه ليبيا بحرب مستمرة في طرابلس، فإن بيان للبنك يحدد أن «أي قرار مستقبلي لمنح ليبيا وضع البلد المتلقي سيتخذ بشكل منفصل من قبل مساهمي البنك بعد تقييم البيئة السياسية والاقتصادية والتشغيلية في البلاد».

وأوضح البنك الأوروبي في بيان له أن «ليبيا استكملت إجراءات العضوية بنجاح».

ويأتي ذلك عقب قرار مجلس محافظي البنك في 2014 بالموافقة على طلب العضوية الذي قدمته ليبيا.

وضمن منطقة المتوسط يستثمر البنك حاليًا في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة.

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