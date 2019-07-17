وكيل «داخلية الوفاق» يبحث في الجزائر تفعيل التعاون الأمني بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 07:08 مساء
وكيل وزارة الداخلية مع مسؤولي المعهد الوطني للأدلة الجنائيم وعلم الإجرام في الجزائر العاصمة. (وزارة الداخلية)

وصل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد خالد مازن، أمس الثلاثاء، إلى الجزائر العاصمة في زيارة عمل على رأس وفد أمني ضم عددًا من مديري الإدارات الأمنية التابعة للوزارة، لبحث سبل تفعيل التعاون الأمني بين البلدين في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «هذه الزيارة المهمة تأتي بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال زيارة المفوض بوزارة الداخلية (فتحي باشاغا) إلى الجزائر بتاريخ 8 يوليو 2019 بشأن تكليف فريق خبراء من كلا البلدين لمناقشة وتفعيل برامج التعاون الأمني».

وأوضحت الوزارة أن العميد خالد مازن عقد اجتماعًا «مع الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية بحضور خبراء البلدين، وتم الاتفاق على إعداد برنامج عمل بشكل عاجل للبدء في برامج التعاون المشترك في مجال التدريب الأمني، وكذلك تبادل المعلومات بشكل مباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن العميد خالد مازن قام، على هامش الزيارة، بزيارة مقر جهاز المباحث الجنائية الجزائري ومقر قوة العمليات الخاصة بمديرية الأمن الوطني الجزائري.

ومساء اليوم قام وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، والوفد المرافق له بزيارة مقر المعهد الوطني للأدلة الجنائية في الجزائر العاصمة، واجتمع مع مدير المعهد وناقش معه إمكانية التعاون بين المعهد وجهاز المباحث الجنائية في ليبيا، وتدريب العناصر الليبية لتأهيل قدراتهم في هذا المجال.

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