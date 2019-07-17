ارتفاع الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 02:35 مساء

سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعًا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأربعاء.

وصعدت العملة الأميركية بفارق أربعة قروش، مسجلة 4.58 دينار، مقابل 4.54 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو إلى 5.08 دينار، مقابل 5.06 دينار أمس بفارق قرشين اثنين، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.64 دينار، مقابل 5.61 دينار أمس، بفارق ثلاثة قروش.

واكتفت الليرة التركية بارتفاع طفيف بفارق قرش واحد، مسجلة 0.80 دينار، مقارنة بـ0.79 دينار أمس، في حين صعد الدينار التونسي بفارق قرشين اثنين، ليبلغ 1.59 دينار ليبي، مقابل 1.57 دينار أمس في السوق الموازية.

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