مشاهدة خسوف القمر استمرت 3 ساعات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 02:11 مساء
خسوف جزئي للقمر، 16 يوليو 2019، (المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)

شهدت معظم أنحاء ليبيا، مساء أمس الثلاثاء، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، التي استمرت لنحو 3 ساعات.

ودخل القمر منطقة ظل الأرض الذي غطاه بنسبة 65%، وبعدها بدأ مقدار السواد في التناقص حتى اختفى كلياً، ورصد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الظاهرة حسب ما جاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويعتبر الخسوف ظاهرة طبيعية تحدث عندما تقع الأجرام السماوية الثلاثة «الشمس والأرض والقمر» على خط مستقيم واحد، إذ تكون الأرض بينهما، فتحجب ضوء الشمس أو جزءًا منه عن القمر، ولا تترتب أية أضرار عن متابعة هذه الظاهرة بالعين المجردة.

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