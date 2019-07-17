«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل درنة وطبرق

وجه المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا إلى الصيادين من قوة الرياح على ساحل درنة وطبرق، إذ تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية جيدة على طول الساحل، متوقعة ألا تتجاوز درجة الحرارة 27 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة.

- الرياح شمالية غربية إلى بحرية، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية على زوارة وطرابلس، وتتغير اتجاهها على باقي الساحل، فيما تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الموج لا يتخطى المترين، فيما تتراوح درجة الحرارة بين 25 و27 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.