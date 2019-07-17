«اقتصاد الوفاق»: لا استثناء من رسم النقد الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 12:40 مساء
شعار وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

نفت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق وجود أي استثناء من الرسم المفروض على النقد الأجنبي حاليًا، مشيرة إلى أن المجال مفتوح لتوريد السلع، بما فيها الأضاحي.

ودعت الوزارة في إعلان موجه إلى الشركات توريد المواشي، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية كافة لتوريد الأضاحي بشكل مباشر، وفق التشريعات.

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وفي 30 يونيو الماضي، أصدرت «اقتصاد الوفاق»، بيانًا أكدت فيه أنه لا استثناءات في توفير النقد الأجنبي لاستيراد سلع واحتياجات المواطنين منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية.

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