«سرت للنفط» تنظم برنامجًا تدريبيًا لمهندسي الاتصالات

مهندسو الاتصالات المشاركون في دورة تدريبية بـ«سرت للنفط»، 17 يوليو 2019، (سرت للنفط)

نظمت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز برنامجًا تدريبيًا لتأهيل مهندسي مراقبة الاتصالات العاملين في مجال الصيانة على استخدام تقنيات الحاكمات القابلة للبرمجة «PLC».

وبدأ البرنامج، الذي نفذته إدارة التدريب بالشركة، بتعريف المشاركين بالدوائر الكهربائية المستخدمة في التحكم في الآلات بشتى أنواعها، وفق بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتضمن البرنامج، التدريب على كيفية قراءة الخرائط الكهربائية والتعامل معها، ثم الانتقال إلى التعريف بتقنية الحاكمات القابلة للبرمجة بصورة عامة، وإبراز أهميتها في مجالات التحكم المختلفة.