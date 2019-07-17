مؤسسة النفط توقع مذكرة تفاهم مع «شلمبرجير» لإنشاء مركز تدريب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 08:26 صباحا
فعاليات توقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة النفط و«شلمبرجير» في لندن، 15 يوليو 2019، (مؤسسة النفط)

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة شلمبرجير مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تدريب وتطوير متخصص في مدينة بنغازي، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، إلى مقر الشركة في لندن، الإثنين الماضي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن المركز يهدف إلى تقديم برامج تدريبية في مجالات الاستكشاف والحفر والهندسة النفطية، وقد اتفق على تزويد المركز بأحدث المعدات التقنية، وذلك بهدف تنمية مهارات الكوادر الفنية الليبية، بما يضمن مستوى متميزًا في قطاع النفط والغاز.

وسترتكز برامج تطوير القدرات التي سيوفّرها المركز على التدريب أثناء العمل، لتطوير مهارات الكفاءات الهندسية الليبية، بما يضمن تحسين معدلات الإنتاج والكفاءة التشغيلية والسلامة في أماكن العمل، كما ستُمنح الأولوية في الدورات إلى تدريس طرق إضافية للرفع من مستويات الإنتاج، والتقنيات المبتكرة للحفر الموجَه والتصديع (التكسير)، إضافة إلى أساليب تطوير احتياطي النفط الصخري.

كما أعربت شلمبرجير عن استعدادها لاستضافة المهندسين والفنيين الليبيين، وتمكينهم من المشاركة في برامج تدريبية، تتيح لهم فرصة الاطلاع على عمليات ‏شركة شلمبرجير بمختلف دول العالم.

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