«سيالة» يبحث مع رئيس «ديوان المحاسبة» ملف العلاج بالخارج

خالد شكشك ومحمد سيالة في اجتماع بديوان المحاسبة، 16 يوليو. (ديوان المحاسبة)

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعًا الثلاثاء مع المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق المفوض محمد سيالة، بمقر ديوان المحاسبة؛ لمناقشة «ملف العلاج بالخارج للوقوف على مسببات المشاكل التي يعاني منها المرضى والجرحى في ألمانيا».

وحسب بيان لديوان المحاسبة، خلص الاجتماع إلى «ضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات العاجلة التي من شأنها تحسين تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالخارج».

اقرأ أيضًا.. مسؤول بديوان المحاسبة: إجراءات دراسة ملفات علاج المرضى تتسم بالشفافية

وأشار البيان إلى الاجتماع ناقش ملاحظات الديوان على عمل وزارة الخارجية .