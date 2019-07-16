رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي يزور موقع إجدابيا لبحث توفير المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 09:04 مساء
جانب من زيارة رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي يزور موقع إجدابيا. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)

أجرى رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي عادل الكواف، زيارة ميدانية لموقع الجهاز بمدينة أجدابيا لبحث آخر مستجدات توفير طلبات المياه لمواطني البلدية.

وذكر الجهاز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن رئيس اللجنة المكلف اطلع على آخر المستجدات بخصوص العقود التي تـم إبرامها في الفترة الماضية الخاصة بصيانة مخزن الموقع وورشة المركبات وعقد إنشاء مبنى الإعاشة.

وأضاف الجهاز أن الكواف زار مباني الإقامة للوقوف على أعمال صيانتها بحضور المهندس خالد ضبوح مدير الموقع، وعدد من المهندسين والفنين بالموقع.

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وفي سياق متصل، بحث اجتماع عقد في مقر جهاز النهر الصناعي في بنغازي، مشروع تغذية المناطق الشرقية (شرق بنغازي) بحضور عضو اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي المهندس عبدالله بن إدريس، ومندوبي الحكومة الموقتة صلاح ماضي مدير الإدارة القانونية ورضا الفريطيس مدير إدارة المتابعة.

جانب من زيارة رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي يزور موقع إجدابيا. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)
جانب من زيارة رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي يزور موقع إجدابيا. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)
جانب من اجتماع عضو جهاز النهر الصناعي ومندوبي الحكومة الموقتة في مقر الجهاز 16 يوليو. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)
جانب من اجتماع عضو جهاز النهر الصناعي ومندوبي الحكومة الموقتة 16 يوليو. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)
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