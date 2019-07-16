بلدية سرت تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم المشاريع الصـغرى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 08:22 مساء
جانب من اجتماع فريق الشراكة الاجتماعية بسرت مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» بسرت. (بوابة الوسط)

عقد فريق الشراكة الاجتماعية بسرت، اجتماعًا مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» بسرت القذافي البطي، بحضور عضو المجلس البلدي سرت هنية أبوخريص، لبحث دعم مشروعات البلدية الصغيرة.

وقال مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، إن الاجتماع ناقش المشروعات التي قدمتها بعض القطاعات بالبلدية والتي أعدها مدير مكتب قطاع التخطيط بالبلدية والمقرر دعمها عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة القادمة.

اقرأ أيضًا.. عميد بلدية سرت يناقش المشروعات المنتظرة مع منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وأضاف أن الاجتماع بحث أيضًا سبل دعم المشاريع الصغرى وأكد ضرورة تنسيق جهود الفريق لدعم الشباب عن طريق تقديم منحة النساء بإشراف مسؤول ملف المرأة بالمجلس البلدي هنية أبوخريص وبدعم «UNDP».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المركزي: 5 مليارات دينار فائض انفاق و11 مليار دينار رسوم النقد الأجنبي في النصف ...
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشخير» علامة تحذيرية بنوبة قلبية