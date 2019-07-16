بلدية سرت تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم المشاريع الصـغرى

جانب من اجتماع فريق الشراكة الاجتماعية بسرت مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» بسرت. (بوابة الوسط)

عقد فريق الشراكة الاجتماعية بسرت، اجتماعًا مع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» بسرت القذافي البطي، بحضور عضو المجلس البلدي سرت هنية أبوخريص، لبحث دعم مشروعات البلدية الصغيرة.

وقال مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، إن الاجتماع ناقش المشروعات التي قدمتها بعض القطاعات بالبلدية والتي أعدها مدير مكتب قطاع التخطيط بالبلدية والمقرر دعمها عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة القادمة.

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وأضاف أن الاجتماع بحث أيضًا سبل دعم المشاريع الصغرى وأكد ضرورة تنسيق جهود الفريق لدعم الشباب عن طريق تقديم منحة النساء بإشراف مسؤول ملف المرأة بالمجلس البلدي هنية أبوخريص وبدعم «UNDP».