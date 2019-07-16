مديرية أمن الجفارة تبحث تشكيل غرفة مشتركة لمتابعة التمركزات والدوريات الأمنية

اجتماع مديرية أمن الجفارة لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة. (وزارة الداخلية)

عقد مدير أمن الجفارة، عميد عبدالناصر الطيف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم رؤساء المراكز والأقسام والوحدات التابعة للمديرية بحضور عدد من أعضاء المخابرات العامة، لمناقشة تشكيل غرفة مشتركة لمتابعة التمركزات والدوريات الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بصالة الفرع البلدي الكريمية ناقش «عددًا من المواضيع الأمنية ومتابعة تفعيل مركز شرطة السواني والكريمية ووحدة المعلومات، وتشكيل غرفه مشتركه لمتابعة التمركزات والدوريات الأمنية».

وأضافت وزارة الداخلية أن مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف أصدر خلال الاجتماع «التعليمات لرئيس الغرفة بالمديرية بمتابعة سير العمل عن طريق منظومة الاتصالات (اللاسلكي) والتي تم تفعيلها مؤخراً».