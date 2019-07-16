السوق الرسمية: ارتفاع الدولار و تراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 03:47 مساء

ارتفعت العملة الأميركية أمام الدينار الليبي، اليوم الثلاء، ليسجل الدولار 1.3967 دينار، مقابل 1.3957 دينار أمس الإثنين.

بينما تراجعت العملة الأوروبية، ليصل اليورو إلى 1.5725 دينار ، مقابل 1.5732 دينار، وكذلك سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.7479 دينار، مقابل 1.7543 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتشهد العملة اليابانية استقرارًا ملحوظًا منذ الأسبوع الماضي، إذ سجل متوسط سعر صرف الين 1.29 دينار، في حين ارتفع اليوان الصيني إلى 0.2032 دينار، مقابل 0.203 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، زاد متوسط سعر الريال السعودي أمام الدينار إلى 0.3724 دينار، مقابل 0.3721 دينار أمس الإثنين، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3802 دينار، مقابل 0.38 دينار.

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