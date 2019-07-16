بلدية سرت: 370 ألف دينار مساعدات مالية للنازحين من طرابلس

المجلس البلدي سرت، (الإنترنت: أرشيفية)

قررت بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، صرف 370 ألف دينار مساعدات مالية للنازحين من العاصمة في المدينة.

وأصدر عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، قرارًا بصرف ألف دينار من مخصصات البلدية إلى كل نازح من طرابلس في المدينة، وعددهم 370 مواطنًا، وفق بيان للبلدية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يذكر أن الناطق باسم المجلس، محمد الأميل، كشف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت الماضي، ارتفاع أعداد الأسر النازحة جراء الاشتباكات بضواحي طرابلس إلى سرت، إلى أكثر من 370 عائلة نازحة.