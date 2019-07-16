«الأرصاد»: البحر غير مهيأ للاصطياف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 01:55 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من النزول إلى البحر، اليوم الثلاثاء، على طول الساحل، مشيرًا إلى أنه غير مهيأ للاصطياف.

وتوقعت النشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن تصل سرعة الرياح على ساحل الخمس ومصراتة إلى 50 عقدة، كما تصل إلى 70 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، تتراوح سرعتها بين 10 و40 عقدة، وتصل إلى 50 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.
- رتفاع الموج أقل من مترين على ساحل زوارة، ويصل إلى مترين ونصف متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ومضطرب على ساحل مصراتة وسرت، كما تصل درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية.
- البحر غير مهيأ للاصطياف.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، بينما تكون غربية على ساحل شحات، وتتراوح سرعتها بين 20 وعقدة، وتصل إلى 70 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
- ارتفاع الموج يتـراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ومضطرب غدًا على ساحل شحات.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية.
- البحر غير مهيأ للاصطياف.

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