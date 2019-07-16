«صحة الوفاق» تدين قصف المستشفى الميداني في السواني

آثار قصف المستشفى الميداني في السواني بطرابلس، 16يوليو 2019، (صحة الوفاق)

دانت وزاة الصحة بحكومة الوفاق قصف المستشفى الميداني في منطقة السواني غرب طرابلس، فجر اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس إدارة الأزمات والطوارئ بالوزارة، فوزي أونيس، إنها المرة الثانية التي يستهدف فيها المستشفى، رغم بعده عن جبهات القتال، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ودعا أونيس، المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية إلى «إدانة هذه الأعمال، وتسجيلها كجرائم حرب في مجلس الأمن الدولي»، مضيفًا: «أن هذا القصف لا يزيدنا إلا ثباتًا وصمودًا، ودفاعًا عن العاصمة، والشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق».

وأعلن المركز الطبي الميداني أن القصف أسفر عن إصابة أربعة أشخاص (مسعف و3 سائقي سيارات إسعاف)، إضافة إلى تدمير معدات طبية.