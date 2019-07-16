«الأرصاد»: اعتدال الطقس على الساحل واستمرار موجة الحر في الجنوب والوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 12:54 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال الطقس على المناطق الساحلية مع ارتفاع الرطوبة نسبيًّا.

وأظهرت نشرة المركز، الصادرة اليوم الثلاثاء، احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الشرقي، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل، فيما تصل إلى 40 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 39 و45 على الدواخل، ثم تسجل انخفاضًا غدًا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة السرعة تتحول غدًا إلى شمالية غربية على السرير وباقي المناطق مساءً، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 43 و46 درجة مئوية.

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