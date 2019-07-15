عميد سرت: وصول 200 ألف متر مكعب إمداد مائي لخزان القرضابية

اجتماع ببلدية سرت لبث مشكلة نقص الإمداد المائي وسبل علاجها, 15 يوليو 2019 (بلدية سرت)

بحث اجتماع عُقد ببلدية سرت اليوم، مشكلة نقص الإمداد المائي وسبل علاجها، حيث أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني، وصول الإمداد المائي لخزان القرضابية عبر خزان أجدابيا بكميات تصل إلى 200 ألف متر مكعب، وفق ما صرح به مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالبلدية.

وضم الاجتماع عميد بلدية سرت، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية المهندس منصور دلة، ومدير مكتب شؤون المحلات والفروع عبدالله العبدلي، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى المهندس مصطفى محمد عبد الجليل، ومدير موقع سرت بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعي المهندس رمضان الفليداني، ومدير مكتب الشؤون الزراعية والحيوانية بسرت نوري الفقي.

كما حضر الاجتماع مندوبًا عن قوة حماية وتأمين سرت بشير الشقماني، والناطق باسم قوة حماية سرت طه حديد، وعدد من المواطنين أصحاب المزارع الواقعة شرق مدينة سرت.

وأوضح المعداني أن المجتمعين اتفقوا على فتح الصمام لدخول المياه لتعبئة خزان القرضابية، وقفل الخروج لمدة أسبوع للحفاظ على الخزان من التهالك والتشقق وتنفيد الجدولة المعدة من قبل بلدية سرت، فيما تعهد المزارعون بترشيد الاستهلاك للمياه وقفل العشوائيات في مسار خط المياه.