القبض على 20 مهاجرًا مصريًّا بمنطقة البيضان جنوب أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 15 يوليو 2019, 08:31 مساء
المهاجرين الموقوفين بمركز شرطة البيضان جنوب أجدابيا. (الإنترنت)

قال رئيس مركز شرطة البيضان (35كلم جنوب أجدابيا)، الملازم ثاني محمد الفاخري، اليوم الإثنين، إن عناصر الشرطة التابعين للمركز ألقوا القبض على 20 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية المصرية في المنطقة.

وقال الفاخري لـ«بوابة الوسط» إن مركز شرطة البيضان وردت إليه معلومات تفيد بأن هناك مجموعة من الأشخاص يقومون بتهريب عدد من المهاجرين غير الشرعيين من مدينة طبرق إلى مدينة أجدابيا عبر الممرات الصحراوية.

وأضاف أنه «بناءً على تلك المعلومات جرى تكليف وحدة الدوريات الصحراوية البيضان إنتلات؛ للتأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المهربين والمهاجرين غير الشرعيين، وبالفعل تم انتقال الدوريات للمكان المعلوم، وبعد إعداد كمين محكم تم ضبطهم في الزمان والمكان المحددين قبل تهريبهم».

وأوضح الفاخري أن الأشخاص الذين جرى ضبطهم هم 20 شخصًا يحملون الجنسية المصرية، كانوا على متن سيارتين تقلهم من طبرق إلى أجدابيا، مؤكدًا نقلهم إلى مركز شرطة البيضان لغرض التحقيق معهم.

وأكد رئيس مركز شرطة البيضان أن مدير أمن أجدابيا، العميد الصادق اللواطي، «أصدر تعليماته بالضرب بيد من حديد لمكافحة الهجرة غير شرعية وإغلاق كل الممرات والطرق أمام المهربين، وإرسال رسالة لكل مَن تسول له نفسه المساس بأمن وأمان الوطن، بأن رجال الأمن لهم بالمرصاد».

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