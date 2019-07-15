انفجار حاوية ذخائر بمقر «الكتيبة 604» في سرت يثير الذعر بين السكان

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 15 يوليو 2019, 07:42 مساء

انفجرت قبل قليل من مساء اليوم الإثنين، حاوية مليئة بالذخائر بمقر «الكتيبة 604» العسكرية التابعة لقوة تأمين وحماية سرت، الواقعة بطريق شارع مراح في المنطقة السكنية الثالثة بالمدينة، ما تسبب في إثارة الذعر بين السكان.

وقال مصدر أمني بالمدينة لـ«بوابة الوسط» إن الانفجار كان قويًّا، وسُمع دويه سكان المنطقة الثالثة وأغلب أنحاء المدينة، موضحًا أن انفجار حاوية الذخائر ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 49 درجة مئوية.

وأكد المصدر أن الانفجار لم تسفر عنه أية إصابات بشرية، وإنما تسبب في وقوع خسائر مادية وأضرار لحقت بالمقر والمواقع القريبة من، مشيرًا إلى أن قوة الانفجار تسببت في تهشيم النوافذ والأبواب الزجاجية لأسواق عامة ومحال تجارية قرب المكان.

من جهته، أكد الناطق باسم قوة تأمين وحماية سرت طه حديد، عبر صفحته على «فيسبوك» أن انفجار حاوية الذخيرة كان «نتيجة ارتفاع درجة الحرارة»، نافيًا أن يكون ناتجًا عن قصف طيران أو لسيارة مفخخة، مشيرًا إلى أنه لم يتسبب في أي إصابات.

وكان حديد نشر عبر صفحته أيضًا وكذلك قوة حماية وتأمين سرت تنويهًا لأهالي سرت في وقت سابق اليوم أعلنوا فيه أن «مجموعة إزالة الألغام في سرت ستقوم بتجريب جهاز خاص بتفجير الألغام ومخلفات الحرب في منطقة السبعة»، وأكدوا أن «كل الأصوات التي قد تسمع بعد قليل هي نتيجة لهذا التجريب».

وأكد الناطق باسم قوة تأمين وحماية سرت، في وقت لاحق اليوم، كذلك أن «عملية تفجير مخلفات الحرب» التي أعلنها «تمت بنجاح في منطقة السبعة»، مشيرًا إلى انفجار حاوية ذخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بتكوين» تنخفض لأدنى مستوياتها بعد إعلان «فيسبوك» إطلاق «ليبرا»