وكيل «صحة الوفاق» يناقش مشروع تصميم قسم للنساء والولادة في مستشفى معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 07:38 مساء
وكيل «صحة الوفاق» محمد هيثم عيسى، يناقش مشروع تصميم قسم للنساء والولادة في مستشفى معيتيقة, 15 يوليو 2019 (حكومة الوفاق)

ناقش وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، مشروع تصميم قسم للنساء والولادة داخل مستشفى معيتيقة، وذلك مع مهندسي الشركة المنفذة للمشروع، بحضور وكيل هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة اليوم، يمتد مشروع إنشاء قسم للنساء والولادة داخل مستشفى معيتيقة على مساحة تساوي 3000 متر، وسيتكون المبنى من 3 طوابق وبسعة سريرية تبلغ 70 سريرًا.

وأوضح البيان أن مستشفى معيتيقة يشهد حاليًا إنشاء مركز متكامل للآشعة التشخيصية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة كاملة لقسم العلاج الطبيعي تشمل تغيير شبكة المياه والصرف الصحي ومضخات التزويد المتهالكة، كما خضع كل من مصرف الدم بالمستشفى وقسم العناية الفائقة لأعمال صيانة شاملة وتجهيز.

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