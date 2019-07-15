«صحة الوفاق» تدعم المستشفيات الرئيسية في طرابلس بالتجهيزات

وكيل وزارة الصحة محمد هيثم أثناء تفقده لتجهيزات قسم الطوارئ بمستشفى الاطفال في طرابلس. (الإنترنت)

أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم عيسى لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، أن الوزارة قدمت دعمًا لعدد من المستشفيات الرئيسية في طرابلس من حيث التجهيز وتوفير المشغلات والأجهزة.

وأوضح عيسى في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن واجب وهدف الوزارة «هو تخفيف معاناة الناس»، مشددًا على أنه كوكيل سيراقب «كل ما تم تقديمه للمستشفيات لضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين بالعاصمة طرابلس».

وأضاف عيسى أن الوزارة دعمت مستشفيات «الخضراء» و«العيون» و«الجلاء الأطفال» بعد صيانته، ومستشفى «تاجوراء للقلب» بأحدث الأجهزة والمستلزمات، إضافة إلى توفير علاج الأورام بمستشفى طرابلس الجامعي ومركزي مصراتة وصبراتة.

ونوه وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى أن هناك دعمًا آخر «ستوفره الوزارة خلال الفترة المقبلة لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق والمدن»، فضلًا عن «دعم برنامج الرعاية الصحية الأولية كونها الأساس»، موضحًا أن الدعم سشمل «توفير بعض الأجهزة الطبية والمشغلات الخاصة بالمعامل، وتحفيز دور الرعاية الصحية الأولية».

وأضاف عيسى أن مستشفى معيتيقة يشهد خلال هذه الفترة إنشاء مركز متكامل للآشعة التشخيصية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة كاملة لقسم العلاج الطبيعي تشمل تغيير شبكة المياه والصرف الصحي ومضخات التزويد المتهالكة، مشيرًا إلى أن كلًّا من مصرف الدم وقسم العناية الفائقة بالمستشفى خضع لأعمال صيانة شاملة وتجهيز.

وكيل وزارة الصحة محمد هيثم أثناء تفقده لتجهيزات قسم الطوارئ بمستشفى الاطفال في طرابلس. (الإنترنت)