مطار طبرق يستعد لنقل حجاج منطقة الجبل الأخضر (ب) إلى الأراضي المقدسة

اجتماع مدير مطار طبرق مع الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار استعدادًا لسفر الحجاج. (الإنترنت)

عقد مدير عام مطار طبرق الدولي، سعد جاب الله، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار لبحث السبل الكفيلة بتوفير مناخ مناسب للحجاج بمنطقة الجبل الأخضر (ب) الذين سينطلقون إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريضة من المطار نهاية الشهر الجاري.

وقال مدير عام مطار طبرق، سعد جاب الله لـ«بوابة الوسط» إن حجاج منطقة الجبل الأخضر (ب) تقرر سفرهم إلى الأراضي المقدسة نهاية الشهر الجاري من مطار طبرق لقربه من مركز مدينة طبرق التي تضم العدد الأكبر لحجاج المنطقة.

وأكد جاب الله أن اجتماعه مع الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار من مديرية أمن المنفذ والجمارك والتفتيش الأمني وخصص «لوضع خطة أمنية تنظيمية لاستقبال الحجاج بالصالة الرئيسيّة للمطار وتسفيرهم بدون أي متاعب».

وأشار مدير عام مطار طبرق إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين إدارة المطار وكافة المؤسسات بمدينة طبرق، متعهدًا بتسهيل سفر حجاج منطقة الجبل الأخضر (ب) الذين يتجاوز عددهم 250 حاجًا وحاجة هذا العام.

يشار إلى أن منطقة الجبل الأخضر (ب) تضم عددًا من البلديات في شرق ليبيا منها بلديات إمساعد وبئر الأشهب وطبرق وأم الرزم ودرنة والقبة والقيقب والأبرق.