وصول 9 شاحنات وقود من مستودع مصراتة النفطي إلى بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 15 يوليو 2019, 05:59 مساء
إحدى شاحنات نقل الوقود التي وصلت إلى بني وليد من مستودع مصراتة النفطي. (الإنترنت)

أعلنت لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي في بني وليد، اليوم الاثنين، وصول 9 شاحنات وقود من مستودع مصراتة النفطي إلى المدينة محملة بكميات كبيرة من البنزين والديزل.

وذكرت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن محطات الوقود ستفتح أبوابها بعد تفريغ شحنات الوقود، مطالبة جميع محطات التوزيع بضرورة الالتزام بمواعيد الفتح بعد تفريغ الشحنة.

ونوهت اللجنة إلى أن شحنات وقود أخرى ستصل تباعًا إلى المدينة، كما سيجري تزويد عدد من المحطات الأخرى خلال اليوم الاثنين، داعية جميع المواطنين إلى عدم الازدحام بالمحطات لأن كميات الوقود التى ستصل المدينة «كافية للجميع».

يشار إلى أن محطات توزيع الوقود في مدينة بني وليد شهدت خلال الأيام الماضية ازدحامًا بسبب نقص كميات الوقود لتأخر وصول الإمدادات إلى المدينة.

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