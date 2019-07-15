بيان النواب في القاهرة يدعو لجلسة بأي مدينة ليبية «لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية»

اجتماعات النواب الليبيون في القاهرة. (الإنترنت)

دعا أعضاء مجلس النواب المجتمعون في القاهرة، كافة أعضاء المجلس إلى عقد جلسة «في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة».

وجاءت دعوة أعضاء مجلس النواب في بيان أصدروه اليوم الاثنين في ختام اجتماعاتهم التي عقدوها في القاهرة بدعوة من مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام.

وأشار البيان إلى أن «أكثر من سبعين نائباً من مجلس النواب الليبي قاموا بزيارة إلى مصر تم خلالها زيارة البرلمان المصري والاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي والتي أكدت على أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل للأزمة من خلاله».

وأوضح البيان أن الأعضاء المشاركون في هذه الاجتماعات عقدوا «عدة لقاءات تشاورية مغلقة وذلك لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة».

وأضاف البيان أن أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بالقاهرة اتفقوا على «التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال» وأكدوا على «أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له».

كما أكد النواب المشاركين في البيان «على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد»، متعهدين بـ«العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة».

ونوه البيان إلى «أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب «في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة».