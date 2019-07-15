11.26 مليار دولار مدفوعات «المركزي» للمصارف.. منها 3.3 مليار لأرباب الأسر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 03:22 مساء
المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن بيان صادر عن المصرف المركزي أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 11 مليارًا و262 مليون دولار موزعة إلى:

أولًا: 8 مليارات و14 مليون دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية التي تشمل: 3.3 مليار دولار مخصصات أرباب الأسر، و3.7 مليار دولار للاعتمادات المستندية، ، و917 مليون دولار لحوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

ثانياً: 3 مليارات و 248 مليون دولار تحويلات الدولة، منها 2.09 مليار دولار للمؤسسة الوطنية النفط، و839 مليون دولار تشمل (منح ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج على نفقة الدولة، والسفارات، ومصروفات القضايا الخارجية، وتسديد اِلتزامات العلاج بالخارج على نفقة الدولة) و313 مليون دولار لتغطية الجهات العامة.
 

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