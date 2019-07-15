مستشفى براك يتسلم أجهزة طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 02:55 مساء
السيارة المحملة بالشحنة الثانية من الأجهزة الطبية المخصصة لمستشفى براك العام، 15 يوليو 2019، (صحة الوفاق)

تسلمت مخازن مستشفى براك العام، الشحنة الثانية من احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية، تمثلت في 10 أجهزة مراقبة الوظائف الحيـوية وجهـاز أشعـة محمول وجهاز تعقـيم حجم 250 لتـرًا.

وشملت الشحنة الأولى، منظارًا للعمليات الجراحية و4 أجهزة قياس نسبة الأوكسجين بالدم وجهازي كي جراحي وطاولات خاصة بالعمليات و4 أجهزة تخطيط نبض الجنين، وفق بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين.

وتضمنت الشحنة أيضًا، جهاز موجات فوق الصوتية وجهازي قياس الطيف الضوئي وجهازي تحليل دم وجهاز تحليل بول وجهاز تحليل تخثر الدم ومشغلات ومعدات معامل.

وبلغ عدد المترددين على قسم الطوارئ بالمستشفى، خلال شهر يونيو الماضي، 3698 حالة، فيما استقبل قسم المختبرات 2671 حالة، أما قسم النساء والولادة فقد استقبل 98 حالة أيضًا خلال الشهر الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بتكوين» تنخفض لأدنى مستوياتها بعد إعلان «فيسبوك» إطلاق «ليبرا»