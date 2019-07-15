مستشفى براك يتسلم أجهزة طبية

السيارة المحملة بالشحنة الثانية من الأجهزة الطبية المخصصة لمستشفى براك العام، 15 يوليو 2019، (صحة الوفاق)

تسلمت مخازن مستشفى براك العام، الشحنة الثانية من احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية، تمثلت في 10 أجهزة مراقبة الوظائف الحيـوية وجهـاز أشعـة محمول وجهاز تعقـيم حجم 250 لتـرًا.

وشملت الشحنة الأولى، منظارًا للعمليات الجراحية و4 أجهزة قياس نسبة الأوكسجين بالدم وجهازي كي جراحي وطاولات خاصة بالعمليات و4 أجهزة تخطيط نبض الجنين، وفق بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين.

وتضمنت الشحنة أيضًا، جهاز موجات فوق الصوتية وجهازي قياس الطيف الضوئي وجهازي تحليل دم وجهاز تحليل بول وجهاز تحليل تخثر الدم ومشغلات ومعدات معامل.

وبلغ عدد المترددين على قسم الطوارئ بالمستشفى، خلال شهر يونيو الماضي، 3698 حالة، فيما استقبل قسم المختبرات 2671 حالة، أما قسم النساء والولادة فقد استقبل 98 حالة أيضًا خلال الشهر الماضي.