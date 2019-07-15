معهد علاج الأورام في مصراتة يتسلم أجهزة طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 02:31 مساء
المعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة، (صحة الوفاق: أرشيفية)

تسلّم المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية، تشمل جهاز عمليات دقيقة خاصًا بأورام المستقيم ومنظار معدة ومنظار مثانة جراحي ومنظار كلية جراحي ومنظار حالب وجهاز قسطرة جراحية.

وتضمنت الشحنة أيضًا معدات خاصة بقسم المسالك ومناظير مرئية وجهاز كي جراحي ومعدات مناظير وجهاز ليزر لأورام البروستاتا مع ملحقاته ومعدات خاصة بالعمليات المفتوحة، وفق بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي يونيو الماضي تسلم المعهد شحنة أدوية، وسبق أن تسلم شحنة مماثلة خلال العام الماضي.

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