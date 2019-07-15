«الأرصاد» يتوقع طقسًا حارًا على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تعرض مناطق الوسط والجنوب والغرب إلى موجة حر، إذ تصل درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 49 درجة مئوية.

وأظهرت نشرة المركز، اليوم الإثنين، تأثر مناطق الغرب بمنخفض جوي يتحرك تدريجيًا ناحية الشرق، ما نتج عنه ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على «رأس لانوف وسرت وبني وليد وأبو نجيم والقريات وهون وغدامس».

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساءً على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية، فشمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، مع هبوط فى الرؤية على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الممتدة من رأس جدير حتى الخمس وسهل الجفارة وجبل نفوسة ، وبين 40 و45 درجة مئوية على المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت والدواخل، وتصل 49 على أبونجيم، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء اليوم على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا على المناطق الساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وشمالية غربية على أقصى الساحل الشرقى، تتحول إلى غربية فشمالية غربية معتدلة غدًا.

بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و45 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على طبرق وأقصى الساحل الشرقى، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 42 و47 درجة مئوية.