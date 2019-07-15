الطاهر يبحث مع نوتو تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لتعزيز القدرات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 11:57 صباحا
لقاء عبدالله الطاهر، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، 15 يوليو 2019، (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، صباح اليوم الإثنين ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، تطورات تنفيذ برنامج تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي في البلاد.

ناقش اللقاء، ما أسفرت عنه الاجتماعات السابقة، التي تعلقت بدعم السلطات المحلية في ليبيا وتعزيز قدراتها، وفق بيان وزارة الحكم المحلي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأطلق نوتو، أمس الأحد، فعاليات منتدى الشباب من أجل السلام، قائلًا إنه يهدف إلى إشراك الشباب في طرح أفكارهم ورؤاهم نحو تحقيق الأهداف الداعمة الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في ليبيا.

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