ميناء بنغازي: 52.9% من سيارات الاستيراد «أوروبية».. و«الأميركية» في المؤخرة

سيارات أوروبية على أحد أرصفة ميناء بنغازي. (إدارة الميناء)

أظهرت بيانات رسمية لحركة الشحن بميناء بنغازي ارتفاع وتيرة التسابق الأوروبي والكوري على تصدير السيارت للسوق الليبية.

وحسب إحصائيات ميناء بنغازي، فقد استقبلت أرصفة الميناء 11 ألفًا و768 سيارة من دول أوروبية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو الجاري.

واستقبلت أرصفة الميناء خلال تلك الفترة 6230 سيارة أوروبية بنسبة 52.9% من إجمالي ما تم استيراده، وفق بيانات حركة الشحن التي تنشرها إدارة الميناء بصفحتها الرسمية.

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وجاءت في المركز الثاني كوريا الجنوبية التي ورَّدت 5387 سارة بنسبة 45.7%، في حين جاءت السيارت الأميركية في ذيل القائمة بواقع 151 سيارة وبنسبة 1.4% من السيارات التي تم استيرادها خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن الموانئ الليبية شهدت في السنوات الأخيرة حركة كبيرة في وصول السيارات المستعملة التي تعد الدول الأوروبية والآسيوية أهم مصادرها.