عميد بلدية سرت يبحث ملف إزالة الألغام

لقاء عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع المدير الإقليمي لمنظمة «هالو ترست» البريطانية، هالو ترست، 14 يوليو 2019، (بلدية سرت)

التقى عميد بلدية سرت، مختار المعداني، هالو ترست المدير الإقليمي لمنظمة «هالو ترست» البريطانية المكلفة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب في المدينة.

وأشار المعداني إلى أنه سيتم وضع آلية للتنسيق بين البلدية والمنظمة في خطة العمل المتعلقة بإزالة الألغام والمخلفات الحربية، وفق بيان على صفحة البلدية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وشهد الاجتماع استعراض عمل المنظمة وخطتها من أجل تدريب الشباب في مجال إزالة الألعام، مما يوفر فرص عمل لهم بالمنظمة حسب التخصصات المطلوبة.