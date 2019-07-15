المشري يبحث مع سيالة تطورات حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 08:34 صباحا
لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، 15 يوليو 2019، (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، تطورات حرب العاصمة.

اللقاء حضره وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، حيث ناقش المجتمعون عمل الوزارتين في ظل الأزمة الراهنة، وفق بيان مجلس الدولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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ويستمر الجمود العسكري على محاور القتال في المعارك بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، والتي اندلعت في الرابع من أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل 1048 شخصًا، بينهم 106 مدنيين وإصابة 5558 شخصًا.

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