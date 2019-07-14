بلدية بني وليد تشكل لجنة مشتركة مع مديرية الأمن لمتابعة أزمة الوقود

إحدى محطات الوقود في بني وليد. (الإنترنت)

أعلن مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمتابعة أزمة الوقود وعملية التوزيع في نطاق البلدية.

وقال الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة المشتركة تضم ممثلين عن مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي في بني وليد، موضحًا أن اللجنة مهمتها متابعة ومراقبة دخول شحنات الوقود إلى المدينة.

وذكر الساعدي أن اللجنة «ستنظم آلية محددة لتوزيع الوقود داخل المحطات»، و«ستضرب بيد من حديد كل مَن يحاول تهريب الوقود خارج المدينة».

يشار إلى أن محطات الوقود داخل مدينة بني وليد تعاني نقصًّا كبيرًا في إمدادات الوقود منذ أكثر من 10 أيام.