بلدية بني وليد تشكل لجنة مشتركة مع مديرية الأمن لمتابعة أزمة الوقود

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 14 يوليو 2019, 09:46 مساء
إحدى محطات الوقود في بني وليد. (الإنترنت)

أعلن مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمتابعة أزمة الوقود وعملية التوزيع في نطاق البلدية.

وقال الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة المشتركة تضم ممثلين عن مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي في بني وليد، موضحًا أن اللجنة مهمتها متابعة ومراقبة دخول شحنات الوقود إلى المدينة.

وذكر الساعدي أن اللجنة «ستنظم آلية محددة لتوزيع الوقود داخل المحطات»، و«ستضرب بيد من حديد كل مَن يحاول تهريب الوقود خارج المدينة».

يشار إلى أن محطات الوقود داخل مدينة بني وليد تعاني نقصًّا كبيرًا في إمدادات الوقود منذ أكثر من 10 أيام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المكملات الغذائية.. كذبة؟